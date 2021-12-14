"Личная территория": заплати за ребенка

Настоящая семейная драма разворачивается в подмосковном селе Большое Алексеевское. Почти 7 лет бывшие супруги не могут поделить общую дочь.

Мать Оксана Тюпина сбежала с ребенком в Москву от своего экс-супруга Сергея Никитина. Со слов женщины, причиной развода и побега стало психологическое насилие над ней. В свою очередь, бывший муж уверяет, что никогда не обижал Оксану, а в дочери души не чаял. Забрать девочку он хочет лишь потому что считает, что ее мать не в состоянии обеспечить ребенка. Об этом – в программе "Личная территория".