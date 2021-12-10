"Личная территория": "сквозной проход"

Разборки в духе 90-х устроили жители коттеджного поселка "Павлино Форест" в подмосковной Балашихе и их соседи – владельцы квартир в комплексе "Малое Павлино". Со слов местных, именно по их личной территории поселковые проложили себе дорогу к школе, детскому саду и другим социальным объектам. Мало того, что они якобы без спросу ходят по чужой земле, так и еще и портят автомобили.

В, свою очередь, жители коттеджного поселка заявляют, что по альтернативному пути идти долго и опасно, мол, соседи ведут себя не по человечески: перекрывают тропинку своими авто, таким образом, толкая их на оживленную трасса.

Кто кому мешает жить на самом деле? Об этом – в программе "Личная территория".