"Личная территория": "невыносимые условия"

Наталья выкупила нежилое помещение площадью 70 квадратных метров в районе Цветного бульвара и сдала его строительной компании. Но сотрудник управляющей компании Елена якобы хочет лишить ее заработка. Она отключает лифты, перекрывает подачу воды, закрывает туалет и грозится поставить заглушки на канализацию.

Она делает невыносимым пребывание в помещениях арендаторов и вынуждает собственницу продать свое имущество управляющей компании на ее условиях. Елена говорит, что она хозяйка инфраструктуры и общих помещений, поэтому может самостоятельно решать, что и кому отключать и кого заселять на свободные метры. Об этом – в программе "Личная территория".