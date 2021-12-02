"Личная территория": "бесприданница"

Настоящая борьба за проживание идет в трехкомнатной квартире в Троицке. На нее претендуют разные члены некогда большой семьи.

С одной стороны – пенсионерка со своей дочерью, у которой трое детей, с другой – их невестка, у которой двое детей. Их мужья уже умерли, а женщины не могут поделить квадратные метры. Из-за постоянных конфликтов свекрови и дочери пришлось съехать, но они хотят вернуть свою квартиру.

Более того, пенсионерка намерена отобрать внучку у жены своего погибшего сына, так как считает ее самозванкой. Об этом – в программе "Личная территория".