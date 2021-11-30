"Личная территория": "отцы и дети"

Известный саксофонист и преподаватель музыкальной школы имени Прокофьева Валерий Ковтун вынужден ютиться в маленькой комнатушке вместе со своей супругой. Выходить оттуда им якобы запрещает его сын. И это при том, что у Ковтуна-младшего просторная трешка на Марьиной Роще.

С его слов, отец должен быть благодарен ему за то, что приютил пенсионера. Хотя был и не обязан заботиться о нем, как тот, в свою очередь, не заботился о сыне, когда он был маленьким.

Что произошло на самом деле между отцом и сыном и как им поделить квадратные метры? Об этом – в программе "Личная территория".