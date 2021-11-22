"Личная территория": "праздник без границ"

В новом жилом комплексе "Лучи" стало неспокойно с тех пор, как в одном из корпусов на первом этаже дома открылся детский досуговый центр. Со слов местных, ни о каких кружках и занятиях там речи не идет. Сплошные вечеринки с анимацией, музыкой, фейерверками и хлопушками.

Но и это еще не все, якобы после того, как дети расходятся, их родители организовывают вечеринку для взрослых на улице.

Чем закончился очередной детский праздник и зачем приехал наряд полиции? Об этом – в программе "Личная территория".