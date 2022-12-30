Форма поиска по сайту

Новости

Телеканал «Москва 24» / Программы / Жизнь в городе / Личная территория

Личная территория

Современные мегаполисы называют "общежитиями незнакомцев". Здесь у каждого свои ценности, интересы, образ жизни.
Отсюда – бесчисленные поводы для конфликтов, разрешить которые можно, только вступив с оппонентами в диалог.
Личная территория – это место, где каждый сможет высказаться и добиться внимания.
Своего рода зона переговоров, только в уникальном формате тв-блога.

