Современные мегаполисы называют "общежитиями незнакомцев". Здесь у каждого свои ценности, интересы, образ жизни.

Отсюда – бесчисленные поводы для конфликтов, разрешить которые можно, только вступив с оппонентами в диалог.

Личная территория – это место, где каждый сможет высказаться и добиться внимания.

Своего рода зона переговоров, только в уникальном формате тв-блога.