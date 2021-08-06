"Правила москвича": T-killah

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

T-killah выделил среди праздников Новый год, День Победы и 1 апреля.

"В Новый год можно встретиться с семьей и встретить как следует Новый год, потому что, как встретишь, так и проведешь. 9 Мая нужно почтить память наших героев. И 1 апреля нужно все-таки шутить и быть на позитиве", – объяснил певец.