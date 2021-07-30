"Правила москвича": T-killah

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Певец T-killah рассказал, что его любое место в Москве – это "Москва-Сити". Он объяснил, что живет там в настоящее время, и ему очень нравится инфраструктура.

Певец добавил, что рядом находится много парков, например таких как "Красная Пресня" и Парк Горького.