"Правила москвича": Юрий Стоянов

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Юрий Стоянов рассказал, что его любимый праздник – это момент, когда может собраться вся семья и куда-нибудь поехать, чтобы провести вместе время.

Кроме того, актер отметил, что для него с детства есть три главных праздника: Рождество, Пасха и Новый год.