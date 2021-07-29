"Правила москвича": Юрий Стоянов

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

"Мне кажется, не бывает правил поведения жителя Москвы. Бывают правила поведения нормального человека, который существует в социуме", – сказал Юрий Стоянов.

Среди таких актер выделил: не быть хамом, не плевать на улице и не бросать окурки, уважать людей независимо от их национальности и вести себя прилично.