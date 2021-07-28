"Правила москвича": Zivert

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Певица Zivert рассказала, что с утра надо вставать с улыбкой, а если в течение дня вдруг случаются какие-то проблемы, самое важное помнить – если из любой проблемы убрать эмоции, то останется только ситуация.

Она добавила, что нужно следовать зову своего сердца по жизни.