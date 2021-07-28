"Правила москвича": Антон Макарский

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Антон Макарский поделился фразой, которую услышал в свое время от одного известного человека.

"Входя в храм, снимают шапку, но не голову", – процитировал его актер.

По мнению Макарского, то же самое касается других аспектов жизни. Он отметил, что не стоит бездумно бросаться в одну или другую крайность, а нужно изучать, сопоставлять и критично подходить к тому потоку информации, который сегодня зашкаливает.