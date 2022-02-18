ПРАВИЛА МОСКВИЧА

Известные люди – музыканты, актёры, режиссёры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.