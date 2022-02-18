ПРАВИЛА МОСКВИЧА
Известные люди – музыканты, актёры, режиссёры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.
Выпуски программы
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"Правила москвича": Владимир Перельман
18 февраля 2022, 20:00
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"Правила москвича": Владимир Перельман
18 февраля 2022, 20:00
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"Правила москвича": Кристина Бабушкина
15 февраля 2022, 17:40
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"Правила москвича": Кристина Бабушкина
15 февраля 2022, 17:40
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"Правила москвича": Владимир Кехман
15 февраля 2022, 11:30
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"Правила москвича": Владимир Кехман
15 февраля 2022, 11:30
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"Правила москвича": Ирина Слуцкая
14 февраля 2022, 16:35
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"Правила москвича": Ирина Слуцкая
14 февраля 2022, 16:35
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"Правила москвича": Дмитрий Исхаков
14 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Дмитрий Исхаков
14 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Роман Русинов
14 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Роман Русинов
14 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Ольга Серябкина
11 февраля 2022, 20:40
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"Правила москвича": Ольга Серябкина
11 февраля 2022, 20:40
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"Правила москвича": Светлана Сурганова
10 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Светлана Сурганова
10 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Евгений Писарев
10 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Евгений Писарев
10 февраля 2022, 12:00
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"Правила москвича": Александр Олешко
22 октября 2021, 16:00
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"Правила москвича": Александр Олешко
22 октября 2021, 16:00
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"Правила москвича": Маруся Климова
22 октября 2021, 16:00
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22 октября 2021, 16:00
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22 октября 2021, 16:00
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22 октября 2021, 16:00