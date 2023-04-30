Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 19:00

Спорт

"Московский спорт": Тамерлан Башаев

"Московский спорт": Тамерлан Башаев

Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам

Фанаты "Плимут Аргайл" от души отпраздновали победу команды

"Мой район. Навигатор": академию спорта "Динамо" откроют в Москве

"Московский спорт": Елена Никитина

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

Обратный отсчет до Международных "Игр будущего" запустили в Москве и Казани

В Академии спорта "Динамо" начались первые тренировки

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Дзюдоист и самбист, чемпион России, обладатель Кубков Европы, чемпион и призер чемпионатов Европы Тамерлан Башаев сделан из бронзы, однако он планирует пробу этого железа поднять вверх. У него было много шансов не стать дзюдоистом.

На Олимпиаде в Токио Башаев в первой схватке победил сенегальца Мбагдника Ндияе. В следующем поединке россиянин сенсационно победил 3-кратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

О своей жизни Тамерлан Башаев рассказал в программе "Московский спорт".

Читайте также
Программа: Московский спорт
спортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика