"Московский спорт": Тамерлан Башаев

Дзюдоист и самбист, чемпион России, обладатель Кубков Европы, чемпион и призер чемпионатов Европы Тамерлан Башаев сделан из бронзы, однако он планирует пробу этого железа поднять вверх. У него было много шансов не стать дзюдоистом.

На Олимпиаде в Токио Башаев в первой схватке победил сенегальца Мбагдника Ндияе. В следующем поединке россиянин сенсационно победил 3-кратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

О своей жизни Тамерлан Башаев рассказал в программе "Московский спорт".