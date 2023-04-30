30 апреля, 19:00Спорт
"Московский спорт": Тамерлан Башаев
Дзюдоист и самбист, чемпион России, обладатель Кубков Европы, чемпион и призер чемпионатов Европы Тамерлан Башаев сделан из бронзы, однако он планирует пробу этого железа поднять вверх. У него было много шансов не стать дзюдоистом.
На Олимпиаде в Токио Башаев в первой схватке победил сенегальца Мбагдника Ндияе. В следующем поединке россиянин сенсационно победил 3-кратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.
О своей жизни Тамерлан Башаев рассказал в программе "Московский спорт".
Программа: Московский спорт