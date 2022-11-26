"Московский спорт": ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта

Жителям столицы рассказали об особенностях ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта. Так, эксперимент в этом образовательном учреждении заключается в изучении двух старинных и сложнейших культур. Среди них – китайский язык и ушу. Как отмечается, ученикам школы удается делать это все одновременно и с большим успехом.

Обучение в данной школе начинается с первого класса и проходит полностью на бюджетной основе. К обычным предметам здесь добавляется углубленное изучение китайского и английского языков, а также ушу.

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