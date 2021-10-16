"Московский спорт": баскетболисты ЦСКА обыграли "Црвену Звезду"

Баскетболисты ЦСКА обыграли сербский клуб "Црвена Звезда" в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78:76. Ранее армейцы одержали победу над питерским "Зенитом". Попробовать закрепить успешную серию они смогут через неделю в матче с греческим "Олимпиакосом".

Чуть больше недели осталось до начала клубного чемпионата мира по пляжному футболу. За главный трофей сразятся 8 команд. Россию в турнире представят "Спартак" и "Локомотив". Матчи пройдут с 27 по 30 октября на "ЦСКА Арене".

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