"Московский спорт": российские волейболисты одержали победу над сборной Украины

Криштиану Роналду в первом матче за "Манчестер Юнайтед" после возвращения забил два мяча в ворота команды "Ньюкасл". Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных дьяволов".

Российские волейболисты одержали победу над принципиальным соперником – сборной Украины. Таким образом, сборная России прошла в 1/4 финала чемпионата Европы.

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