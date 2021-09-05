"Московский спорт": победы сборных по футболу и волейболу

Россия возглавила группу в отборе на чемпионат мира в Катаре. Наша команда на выезде переиграла Кипр. По голу в каждом тайме забили Ерохин и Жемалединов.

Российские волейболисты реабилитировались за поражение от Турции. Во втором матче чемпионата Европы серебряные призеры Олимпиады в Токио дожали голландцев. Судьба матча решилась на тай-брейке.

С поражения в российской женской Суперлиге стартовали гандболистки "Луча". Они не справились с клубом "Динамо-Синара", 19:27. Следующим соперником станет "Агу Адыиф". Об этом и других событиях – в программе "Московский спорт".