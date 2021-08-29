"Московский спорт": российская сборная пробилась в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России пробилась в финал чемпионата мира по пляжному футболу. В полуфинале россияне встретились со швейцарцами. Исход матча мог быть иным, если бы за 19 секунду до конца третьего периода Антон Шкарин не сравнял счет. Исход решился в серии пенальти – встреча завершилась со счетом 6:5.

Кубок мэра Москвы по хоккею остается в столице. В финальном матче "Динамо" одержало победу над китайским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 8:3.

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