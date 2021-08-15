"Московский спорт": Даниил Медведев вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал первого же после олимпийского турнира проходящего в Канаде. Наш спортсмен на этот раз поборется за главный приз на "Мастерсе" в Торонто. В 1/2 Даня уверенно справился с американцем Джоном Иснером. Впереди еще один представитель из США.
Московское Динамо упустило возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые проиграли в Грозном Ахмату со счетом 2:1. А вот футболисты ЦСКА напротив, совершили удачный вояж на юг. Армейцы одолели Ростов и прервали серию из двух подряд поражений. Серьезные проблемы доставили Спартаку игроки Урала. Единственный мяч красно-белые забили в первом тайме. И с трудом смогли удержать минимальное преимущество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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