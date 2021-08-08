"Московский спорт": выступление гимнасток Авериных закончилось скандалом

Впервые, начиная с 2000 года, российские спортсмены осталась без олимпийского золота в индивидуальных и командных соревнованиях по художественной гимнастике. 8 августа россиянки стали только вторыми в групповом многоборье, пропустив вперед болгарок. А накануне, Дина Аверина завоевала серебро, проиграв израильтянке.

Президент ОКР объявил, что в адрес Международной федерации гимнастики уже направлено письмо, с просьбой разъяснить возмутительное и спорное судейство.

Между тем "Спартак" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду". Уже к 16 минуте матча москвичи пропустили два мяча. Забить в ворота соперников удалось только к концу встречи. В итоге игра завершилась со счетом 2:1.

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