"Московский спорт": Бардыев может стать новым главным тренером Сборной России по футболу

Столичный "Локомотив" не смог завоевать кубок Европейских чемпионов по пляжному футболу. Москвичи удачно выступили в группе и пробились в 1/4, но путь преградил другой российский клуб "Кристал". В полуфинале петербуржцы сразятся с "Реалом" из немецкого Мюнстера.

Самая красивая девушка в ММА снова победила. Речь о россиянке Диане Авсараговой. Накануне на турнире "Белатор" она встретилась в клетке с американкой Габриэллой Гулфин. Решение судей было не единогласным, но в пользу российской спортсменки. Это четвертый удачный бой для Авсараговой.

Курбан Бердыев может стать новым главным тренером Сборной России по футболу. Такая новость разлетелась по всем спортивным каналам. Ходят слухи, что наставник, который за свою карьеру обыгрывал таких гигантов, как Бавария и Барселона, уже вылетел в Москву на переговоры.



Александр Овечкин в шаге от покорения ещё одной вершины в своей жизни. Звезда мирового хоккея к многочисленным рекордам может добавить звание кандидат педагогических наук. Он был рекомендован к защите научной диссертации на тему "Сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России".