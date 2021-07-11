"Московский спорт": на "Уэмбли" сыграют финал чемпионата Европы по футболу

Несколько часов остается до главного матча Евро 2020. В финале на "Уэмбли" сойдутся футбольные монстры : Англия и Италия. За всю историю соперники провели 27 встреч. 10 раз выигрывали итальянцы, 9 ничьих и 8 победы у англичан.

Сборная Аргентины выиграла у Бразилии в финале Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Это первый титул бело-голубых начиная с 1993 года.

Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона в парном разряде. Россиянки несколько раз подавали на матчбол, но не смогли победить.

Конор Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Порье. Судья остановил поединок из-за травмы ирландца после первого раунда.

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