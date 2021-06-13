"Московский спорт": ЦСКА в очередной раз стал победителем Единой лиги ВТБ

На этой неделе определился победитель Единой лиги ВТБ по баскетболу. Им в очередной раз стал московский ЦСКА.

Российские волейболистки победили сборную Южной Кореи в трех партиях в Лиге наций. Российская команда расположилась на 6-й строчке рейтинга. Следующим соперником сборной станет Канада.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила в финале "Ролан Гаррос". В решающей игре она встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой. Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу соперницы.

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