"Московский спорт": "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

15:00
"Челси" второй раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. В матче против "Манчестера Сити" все решил единственный гол. Эта игра прошла со зрителями.
В Риге продолжается хоккейный чемпионат мира. Накануне сборная России обыграла швейцарцев. В понедельник ожидается важная встреча против Швеции. Пока сборная РФ расположилась на втором месте в группе.
Гандболистки Московского ЦСКА сыграют за 3-е место в Европейской Лиге Чемпионов. Москвичкам будет противостоять Венгерский Дьор. Накануне они уступили команде из Норвегии и теперь борются лишь за бронзу.
Последнюю проверку перед Олимпиадой проходят волейбольные сборные. Мужская с двух побед над голландцами и иранцами стартовала в Лиге наций. Хороший результат показали и девушки в играх против Германии и Бельгии. Вот только в третьем матче россиянкам не по зубам оказались соперницы из Нидерландов.
Подробнее о спорте – в сюжете телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: