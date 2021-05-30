"Московский спорт": "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

"Челси" второй раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. В матче против "Манчестера Сити" все решил единственный гол. Эта игра прошла со зрителями.

В Риге продолжается хоккейный чемпионат мира. Накануне сборная России обыграла швейцарцев. В понедельник ожидается важная встреча против Швеции. Пока сборная РФ расположилась на втором месте в группе.

Гандболистки Московского ЦСКА сыграют за 3-е место в Европейской Лиге Чемпионов. Москвичкам будет противостоять Венгерский Дьор. Накануне они уступили команде из Норвегии и теперь борются лишь за бронзу.

Последнюю проверку перед Олимпиадой проходят волейбольные сборные. Мужская с двух побед над голландцами и иранцами стартовала в Лиге наций. Хороший результат показали и девушки в играх против Германии и Бельгии. Вот только в третьем матче россиянкам не по зубам оказались соперницы из Нидерландов.

Подробнее о спорте – в сюжете телеканала Москва 24.