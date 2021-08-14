"Злобный ЗОЖ": Фитнес в ботинках на пружинах

Фитнес в ботинках на пружинах – польза или вред для суставов и можно ли похудеть? Пилатес на мате – умный фитнес или занятие для ленивых? Плазмолифтинг – эффективное омоложение или обман маркетологов?

Об этом – в программе "Злобный ЗОЖ".