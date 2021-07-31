"Злобный ЗОЖ": ТRX-петли

Могут ли тренировки с ТRX-петлями заменить тренажерный зал? В чем плюсы фитнеса на SUPе – доске с веслом? И поможет ли остеопат похудеть и избавиться от боли в спине?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Злобный ЗОЖ".