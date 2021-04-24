"Злобный ЗОЖ": эффективен ли фитнес на батуте

Насколько эффективен фитнес на батуте? Что такое джампинг и причем здесь NASA? Можно ли похудеть с помощью дыхательной гимнастики? И в каких случаях прессотерапия опасна для здоровья?

Подробности – в программе "Злобный ЗОЖ".