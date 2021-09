В честь юбилея телеканала Москва 24 команда шоу розыгрышей с иностранцами "My name is Moscow" организовала необычную экскурсию для гостя из Бельгии.

Вместе с ведущим Энди Фрека они прогулялись по редакции канала и, конечно же, попали в несколько невероятных историй. Всю правду и не только о внутренней кухне телеканала Москва 24 смотрите в новом выпуске программы "My name is Moscow".