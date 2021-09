"My name is Moscow": Колумбия

Для Андреса из Колумбии жизнь в Москве стала чередой новых возможностей и удивительных открытий. Потом он попал к нам на шоу розыгрышей с иностранцами. И открытий стало в два раза больше. Правда ли, что московские бабушки бьются за титул чемпиона двора по щелканью семечек? А выпускники вузов после получения диплома катаются в тазиках? И зачем москвичам могли понадобиться ходули? Увидим реакцию иностранца на реальные и выдуманные городские странности – в новом выпуске программы "My name is Moscow".