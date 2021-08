Героинями нового выпуска нашего шоу розыгрышей стали сразу две веселые девушки с Кубы. И ведущий Энди Фрека их не пощадил. Что заменяет жителям Москвы семейного психолога? Как "пациентов" доставляют в вытрезвители? И для чего нужны соседские суды во дворах?

Для гостей с острова свободы это будет настоящее испытание на прочность. Как они справятся – увидим в новом выпуске программы "My name is Moscow".