Гостю из Австралии Москва может показаться крайне удивительным и загадочным местом. Здесь ростовые куклы-аниматоры воюют за территорию, собаку можно взять напрокат, как автомобиль, можно обменять палочки от эскимо на новое мороженое или пройти курс реабилитации от городской жизни на ферме.

Конечно, не все это реально происходит в Москве. Но вот где правда? Об этом узнал герой из Австралии в новом выпуске "My name is Moscow".