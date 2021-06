Британцы в шоке от того, как москвичи отдыхают на даче! По крайней мере, те двое, которых наш ведущий Энди Фрека позвал в гости за город.

Пара прошла много испытаний, среди которых был "нелегальный" сбор грибов, поедание майонеза столовой ложкой и настоящая русская баня до потери пульса. Только вот не все из этого была правда. Поверят или нет? Увидим в новом выпуске программы "My name is Moscow".