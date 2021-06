В Москве появилась новая услуга по прокату лошадей – хорсшеринг. Правда, воспользоваться ею смог только один человек – и это новый герой пранк-шоу "My name is Moscow".

Кроме эксперимента с верховой ездой ведущий Энди Фрека подготовил для гостя из Индии еще парочку уморительных розыгрышей. Что из них странная реальность, а что выдумка – предстоит угадать герою программы.