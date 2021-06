Чем можно удивить нигерийца в Бибирево? Ведущий Энди Фрека подготовил для своего африканского гостя маршрут, полный курьезов и неожиданностей.

Традиционный выкуп невесты перед свадьбой, бабушки-тяжелоатлеты, семейная драма в гараже и шедевры дворового искусства из покрышек. Что из этого покажется иностранцу веселым вымыслом, а что – удивительной правдой о русских? Смотрите в новом выпуске программы "My name is Moscow".