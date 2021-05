В московских магазинах принимают советские рубли, а дворники прячут лица от камер за масками и темными очками. Скажете, бред сумасшедшего? А ведущий Энди Фрека провел для своего гостя из ЮАР экскурсию по Цветному бульвару.

Впрочем, некоторые из озвученных им фактов – чистая правда. Сможет ли иностранец отличить шутку от правды? Смотрите в новом выпуске ""My name is Moscow""."