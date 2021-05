Доставка с помощью дронов в Москве – далекое будущее или реальность? Существует ли в столице мемориал "Муму" и мост для знакомств?

Все это расскажет и покажет Энди Фрека своему очередному экскурсанту. Во что он поверит, а что Доминику из Германии покажется особенно диким – смотрите в новом выпуске проекта "My name is Moscow".