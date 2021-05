Как доят голубей, чтобы сделать торт "птичье молоко"? Об этой и многих других русских странностях расскажет ведущий проекта "My name is Moscow" Энди Фрека. В шутку, конечно.

Но Энди придется быть очень убедительным. Он проведет экскурсию по Серебряному бору и окрестностям для молодого человека из Египта – и некоторые события на маршруте будут подстроены специально. Во что поверит наш сегодняшний герой? Смотрите в новом выпуске "My name is Moscow".