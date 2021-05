До приезда в Москву ливанец Исса думал, что по Красной площади гуляют пингвины. Приехав, он первым делом убедился, что это не так, и узнал еще много нового о России, но далеко не все...

Ведущий Энди Фрека решил выяснить, в какие безумные факты о Москве готов поверить гость из Ливана и пригласил его на экскурсию по территории Лужников. Об этом – в программе "My name is Moscow".