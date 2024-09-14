"Сити. Едим": гонконгская и японская кухни по-московски

В Москве все больше ресторанов с кухней "как в Гонконге". При этом сами блюда сильно отличаются от тех, что едят в Москве.

Гастрокритик Саша Ильин и ведущая Москвы 24 Рената Пиотровски прогулялись по новым ресторанам и выяснили, как меняется китайская кухня в ее московской интерпретации, есть ли там аутентичные блюда и на какие хитрости идут шефы, чтобы блюда понравились взыскательным московским гостям.

Подробнее – в программе "Сити. Едим".

