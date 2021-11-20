"The city. Едим": корейский стритфуд

Москва сходит с ума по всему корейскому! Выход "Игры в кальмара" лишь усилил эту тенденцию.

Саша Ильин и Росарио Каррион не остались в стороне. На этот раз они посетят три совершенно разных корейских ресторана. Попробуют актуальный корейский стритфуд в модном Chik O’Roco, куда даже в локдаун стояли очереди за едой на вынос. Расскажут, как корейцы готовят для корейцев и сравнят это с традиционными корейскими блюдами, адаптированными под вкусы москвичей в K-town.

Все подробности – в The City. Едим.