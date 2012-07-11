"Экономика": Как сэкономить на оплате ЖКХ

С 1 июля 2012 года в Москве были повышены цены на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию. Рост тарифов естественных монополий заставляет задуматься о способах сэкономить.
Снизить величину платежей можно за счет установки многотарифных счетчиков. Тогда электроэнергия будет обходиться дешевле, если потреблять ее в ночное время - после 11 часов вечера. Кроме того, можно использовать энергосберегающее оборудование. По оценкам сотрудников Мосэнергосбыта, максимальная экономия электроэнергии может достигать 30-40 процентов.
Кроме того, в выпуске "Экономики" рассказывается, какие меры столичные власти могут предпринять для снижения тарифов на электроэнергию, и какова разница в тарифах между Москвой, городами России и европейскими странами.
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