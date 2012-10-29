"12 округов": Северо-Восточный административный округ

29 октября 2012, 20:28
В Москве в седьмой раз прошел Фестиваль науки. Одной из площадок по традиции стал МГСУ. Здесь представили интересные разработки строительной науки, в том числе строительную технику, строительные материалы и технологии. Основная цель мероприятия - популяризация современной науки для школьников. Одна из лабораторий МГСУ с говорящим названием "Умный город" последовательно воплощает ранее немыслимые фантазии в жизнь.
Старейший Центр изобразительного искусства "Радуга" расширяется и открывает филиал в Отрадном. Площадку для занятий предоставила изостудия "Дети с улиц Отрадного". В новом филиале поменялось только помещение, а методы преподавания и уникальные технологии рисования, и даже преподаватели остались прежними. Здесь появились новые секции, в том числе и спортивные, для детей и взрослых. Из художественного центр постепенно превращается в семейный. Воспитанники "Радуги" не раз становились победителями международных выставок, лауреатами премий в области изобразительного искусства.
В концертном зале "Королевский" студентки 12-ти вузов округа состязались за звание "Красы Северо-Востока". Члены жюри оценивали не только красоту, но и ум, широкий кругозор, творческие данные. В этот раз конкурс посвятили "Году истории", поэтому на сцене в течение вечера сменялись разные эпохи.
В ЦДЮТ "Бибирево" прошел Фестиваль экологических театров. Через театральные номера и даже показ мод участники мероприятия призвали зрителей, как можно бережней относиться к миру, в котором мы живем. Ребята продемонстрировали креативную одежду, сделанную из мусора.
Первый заместитель префекта СВАО Игорь Колесников рассказал, установят ли защитный экран вдоль железной дороги в районе Москвы, где прямо у домов пролетает скоростной "Сапсан"; не станет ли хуже ситуация у станций метро, где строят транспортно-пересадочные узлы; и через какие станции на северо-востоке пройдет новая кольцевая линия подземки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: