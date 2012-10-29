"12 округов": Северо-Восточный административный округ

В Москве в седьмой раз прошел Фестиваль науки. Одной из площадок по традиции стал МГСУ. Здесь представили интересные разработки строительной науки, в том числе строительную технику, строительные материалы и технологии. Основная цель мероприятия - популяризация современной науки для школьников. Одна из лабораторий МГСУ с говорящим названием "Умный город" последовательно воплощает ранее немыслимые фантазии в жизнь.

Старейший Центр изобразительного искусства "Радуга" расширяется и открывает филиал в Отрадном. Площадку для занятий предоставила изостудия "Дети с улиц Отрадного". В новом филиале поменялось только помещение, а методы преподавания и уникальные технологии рисования, и даже преподаватели остались прежними. Здесь появились новые секции, в том числе и спортивные, для детей и взрослых. Из художественного центр постепенно превращается в семейный. Воспитанники "Радуги" не раз становились победителями международных выставок, лауреатами премий в области изобразительного искусства.

В концертном зале "Королевский" студентки 12-ти вузов округа состязались за звание "Красы Северо-Востока". Члены жюри оценивали не только красоту, но и ум, широкий кругозор, творческие данные. В этот раз конкурс посвятили "Году истории", поэтому на сцене в течение вечера сменялись разные эпохи.

В ЦДЮТ "Бибирево" прошел Фестиваль экологических театров. Через театральные номера и даже показ мод участники мероприятия призвали зрителей, как можно бережней относиться к миру, в котором мы живем. Ребята продемонстрировали креативную одежду, сделанную из мусора.

Первый заместитель префекта СВАО Игорь Колесников рассказал, установят ли защитный экран вдоль железной дороги в районе Москвы, где прямо у домов пролетает скоростной "Сапсан"; не станет ли хуже ситуация у станций метро, где строят транспортно-пересадочные узлы; и через какие станции на северо-востоке пройдет новая кольцевая линия подземки.