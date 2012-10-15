"12 округов": Южный административный округ

В Южном округе столицы Мосгортранс запустил новый автобусный маршрут. Теперь на автобусе № 717 жители Восточного Бирюлево и Орехово-Борисово смогут ездить друг к другу без пересадок. Маршрут курсирует от станции метро "Орехово" до платформы "Бирюлево-Пассажирская" с 5.30 до 0.00 каждый день без выходных.

Житель района Царицыно доказал, что три спортплощадки в его районе строятся с нарушениями, и добился их переоборудования. Тем временем в районе Нагатинский затон по просьбе жителей появились уличные спортивные тренажеры. Теперь все желающие могут заняться спортом с видом на Москву-реку.

После капитального ремонта длиной в год открылись знаменитые "Варшавские бани". Их построили еще в 1938 году. А на Каширском шоссе проводит занятия коллектив "В степе только бабушки". Там обучают современным танцам пожилых женщин.

На площади у станции метро "Тульская" провели праздник Тульских улиц. А в парке "Нагатинская пойма" прошли военно-патриотические игры "Зарница-2012". Свою команду выставил каждый район Южного округа. Участникам - от 14 до 18 лет, многие из них - девушки.

А зампрефекта Южного округа Елена Сиера в интервью "Москве 24" рассказала о готовности ЮАО к зиме: о начале отопительного сезона, состоянии снегоуборочной техники и обустройстве катков и лыжных трасс. Также она пообещала, что реконструкция Варшавского и Каширского шоссе будет завершено в первой половине 2013 года.