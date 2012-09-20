"12 округов": Юго-Восточный административный округ

Сегодня в эфире - Юго-Восточный округ. В выпуске: что поменялось от открытия новой реверсивной полосы на Рязанском шоссе; сколько школ и детсадов решили строить в Некрасовке; что за уникальный образовательный комплекс появился в Печатниках; какая судьба ждет музей техники советского периода.

Также в программе: в парке "Кузьминки" высадили 70 лип, и в округе стартовал автопробег по местам боевых действий Отечественной войны 1812 года.