"12 округов": Троицкий округ

Сколько рекламных щитов останется на Калужском шоссе после зачистки, и почему сотни билбордов были установлены незаконно; жители каких поселений теперь могут не бояться пожаров; для чего в Новой Москве открылась "Школа приемных родителей", и как в нее попасть; какой паводок ожидают в Троицке, если власти призывают всех жителей помочь срочно убрать снег с городских улиц. Об этом и многом другом - в выпуске программы "12 округов".