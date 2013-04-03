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Новости

03 апреля 2013, 16:00

"12 округов": Троицкий округ

"12 округов": Троицкий округ

Ответственность за рекламу БАДов могут ужесточить

"12 округов": Новомосковский административный округ

На Калужском шоссе сняли 20 рекламных баннеров

"Городовой": Как отличить настоящее уведомление ДЕЗа от фальшивого

"Правда 24": Я завидую Пелевину - Виктор Гинзбург

Мосгордума поддержала запрет рекламы на асфальте

"План города": О новых правилах размещения наружной рекламы в столице

В московском метро запретили рекламу контрацептивов

"Городовой": Реклама на Тверской

Сколько рекламных щитов останется на Калужском шоссе после зачистки, и почему сотни билбордов были установлены незаконно; жители каких поселений теперь могут не бояться пожаров; для чего в Новой Москве открылась "Школа приемных родителей", и как в нее попасть; какой паводок ожидают в Троицке, если власти призывают всех жителей помочь срочно убрать снег с городских улиц. Об этом и многом другом - в выпуске программы "12 округов".
Программа: Округа
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