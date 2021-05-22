"Квартирный ответ": жителей столицы пригласили сыграть в викторину

Жителей столицы пригласили сыграть в викторину "Квартиный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из свой квартиры. Для этого достаточно навести свой смартфон на QR код, который горожане увидят на своем экране.

Самым находчивым участникам шоу подарят призы. Например, ужин в ресторане, доставку пиццы, подписки на онлайн кинотеатры, аудио книги, билеты на смотровые площадки, кино и театры, а также детские конструкторы.

Так, на обдумывания каждого вопроса будет по семь секунд. К игре можно подключиться в любой момент, даже перед финальным вопросом. Если кто-то из этих шестерых участников ответит неправильно, то сразу вылетит из прямого эфира, а его место сможет занять другой.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.