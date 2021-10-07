"Мрр вашему дому": нелюбовь

Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве.

Бублик поделился мнением, что в России недолюбливают москвичей, и сделал вывод, что именно поэтому хозяйка Наташа гладила его всего час и не дала вкусняшек, ведь родом она из Ульяновска.