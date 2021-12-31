"Куки-внуки": Хлебный гроб

Участники программы "Куки-внуки" попробуют на скорость воспроизвести хлебный гроб – новогоднее блюдо из Тайваня.

Важное условие – пробовать готовую еду нельзя, а время на готовку ограничено. Итоговый результат оценит молодежное жюри.